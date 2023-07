Occhi sul mercato: in uscita prima e in entrata poi. Ed ecco che la probabile missione inglese - a Londra - servirà ai dirigenti della Juve pure per captare eventuali novità sul fronte, sacrificabili soltanto per offerte irrinunciabili. Su Federico restano vigili Liverpool e Newcastle, anche se la Juve, almeno da un punto di vista tecnico, ripartirebbe volentieri da lui, apparso già in palla negli Usa. Lo riporta la Gazzetta.