Nicolò Rovella è stato a un passo dal tornare alla Juventus nel mercato di gennaio, quando però il centrocampo bianconero è stato rinforzato con l'arrivo di Denis Zakaria. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, comunque, i piani non sono cambiati per la prossima stagione: in estate l'attuale centrocampista del Genoa si trasferirà a Torino per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.