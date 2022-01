La Juventus avrebbe scelto su chi puntare, a chi affidare le chiavi dell'attacco bianconero per il futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la dirigenza bianconera starebbe puntando forte esclusivamente su un obiettivo.



La scelta della Juventus ricadrebbe su Scamacca, e non su Icardi. La Vecchia Signora vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Sassuolo. Non per cercare un'accelerata e chiudere a gennaio, ma per opzionare il calciatore e bloccare ogni tipo di asta, che si potrebbe scatenare in estate.