La Juventus sta provando a mettere in piedi uno switch sulla fascia destra: fuori Douglas Costa, dentro Federico Chiesa. La Fiorentina, a differenza di un anno fa, ha aperto alla cessione del classe '97 per il quale il presidente Commisso vuole però almeno 50 milioni. Ecco perché i bianconeri prima di affondare il colpo vogliono fare cassa. E su Douglas c'è l'interesse del Wolverhampton, una pista che però, secondo quanto riporta Tuttosport, non scalda particolarmente il brasiliano. L'ex Bayern non è convinto di lasciare la Juve, e per ora l'affare Chiesa rimane in stand by.