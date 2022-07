Nahuelè stato uno dei grandi obiettivi dellasul mercato. L'Udinese, impegnato oggi in un'amichevole contro il Bayer Leverkusen, non ha nemmeno convocato l'esterno argentino e il motivo si lega facilmente al mercato. Niente Juve, per lui, però, che è sempre più vicino al trasferimento all'Atletico Madrid.