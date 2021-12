Novità per il futuro (prossimo) di Gianluca. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ilsta pensando di rispedire l'esterno classe 1999 allacon qualche mese di anticipo: arrivato in prestito in estate e poco utilizzato anche a causa dell'infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi, il giocatore romano potrebbe interrompere già a gennaio la sua avventura in gialloblù e tornare alla base.