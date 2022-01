Nicolò Rovella non si sposterà dal Genoa prima di giugno. Questa, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la scelta del club ligure per il centrocampista, malgrado i recenti tentativi della Juventus di portarlo a Torino con sei mesi di anticipo. Come già affermato qualche settimana fa, la società rossoblù conferma di non avere alcuna intenzione di liberare anticipatamente il milanese di proprietà della Vecchia Signora. Soltanto in estate il giovane regista potrà quindi raggiungere Vinovo.