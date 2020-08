Dall'Argentina fanno sapere che Gonzalo Higuain non vuole più tornare a Torino e sta pensando addirittura all'ipotesi di ritirarsi dal calcio giocato. La Juve sta lavorando da tempo per trovare una sistemazione al Pipita, che a bilancio pesa ancora per 18 milioni di euro; l'obiettivo è quello di evitare una minusvalenza, ma difficilmente, come riporta il Corriere di Torino, potranno arrivare offerte pari a questa cifra. Higuain, intanto, ha già informato il club che non intende fare sconti sull'ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione ancora in essere per un'altra stagione.