La Sampdoria ci prova per Matias Soulé? A lanciare l'indiscrezione di mercato è Nicolò Schira, che sul suo profilo Twitter ha parlato di un interessamento dei blucerchiati per il giovane argentino di proprietà della Juve, che vorrebbero acquisire in prestito. Secondo l'esperto, un eventuale affare potrebbe concludersi dopo la sfida di martedì sera tra le due squadre all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad ogni modo, i bianconeri non sembrano intenzionati a cedere il classe 2003.