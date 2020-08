Dan Friedkin cambia il futuro dei gioielli della Roma. Il nuovo proprietario del club giallorosso non ha nessuna intenzione di vendere i pezzi pregiati della squadra di Fonseca, e a pochi giorni dalla closing finale (17 agosto), La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle strategie del magnate texano. La priorità è il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, soprattutto per eliminare la clausola di 30 milioni che attira molti club. Nel corso della stagione, inoltre, potrebbe essere richiamato Zaniolo per ritoccare verso l’alto l’ingaggio, fino a 3 milioni di euro a stagione. Il fantasista della Roma è tra gli obiettivi di mercato della Juventus.