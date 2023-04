La Juve continua a monitorare con attenzione i vari obiettivi su cui lavorare nella prossima sessione di mercato, con le corsie esterne che restano al momento le priorità per Max Allegri. In quest'ottica, uno dei nomi più caldi è quello del laterale del Torino, Singo. Il calciatore andrà infatti in scadenza di contratto nel 2024, ma stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa.