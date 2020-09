Con una mossa a gran sorpresa, la Roma si è inserita nella bagarre per il difensore del Verona Marash Kumbulla. Seguito da Inter e Lazio, e anche dalla Juventus seppur in maniera più "tiepida", il 20enne albanese è stato designato dal club giallorosso (insieme ad Armando Izzo del Torino) come alternativa a buon mercato a Chris Smalling, su cui il Manchester United non fa sconti. Questo è quanto riportato da Calciomercato.com, che precisa come l'Hellas sia disposto a trattare con la Romasulla base di un prestito con successivo riscatto.