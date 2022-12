Il mercato invernale sta per cominciare e in casa Juve ci sono diversi obiettivi che fanno gola alla società. Uno dei profili finiti sotto la lente di ingrandimento è quello del centrale giallorosso Chris Smalling, che andrà in scadenza di contratto a giugno prossimo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport però, i giallorossi starebbero tentando di prolungare i rapporti con l'ex Manchester senza però giocare al rialzo. Smalling a Roma sta bene, ma allo stesso tempo fa sapere di voler prendersi del tempo per decidere bene sul da farsi.