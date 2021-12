Secondo quanto riferito dal Messaggero, la Roma avrebbe messo nel mirinodell'il cui contratto scadrà tra 6 mesi. In Italia, secondo il quotidiano, è seguito non solo dalla, ma anche dal. In Premier lo ha puntato il, che per vincere la concorrenza del(piace a Rangnick) avrebbe offerto 10 milioni di sterline per averlo da gennaio.La Roma, però, ha due assi nella manica: fare uno sconto sui cartellini di, in prestito all'OM (i francesi devono versare 20 milioni di euro per riscattarli), per prendere il difensore.