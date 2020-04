1









Aumenta la concorrenza per Dries Mertens. È l’ultima idea in casa Juventus, con Sarri che sarebbe entusiasta nel riabbracciare l’attaccante belga, ma le pretendenti sono tante, soprattutto in Italia. L’ultima in ordine cronologico è la Roma, che secondo quanto riporta il Tempo sta provando ad approfittare dello stallo nella trattativa di rinnovo tra l’ex PSV Eindhoven e il Napoli. In questo scenario il ds giallorosso Petrachi vorrebbe convincere Mertens con un triennale, operazione tutt'altro che semplice visto il potere economico delle altre pretendenti, come Monaco, Chelsea, Inter e Juventus.