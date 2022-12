Non si spengono le voci sull'interesse della Juve per il terzino della Roma Rick Karsdorp, con la Vecchia Signora ancora alla ricerca di un terzino da consegnare a mister Allegri. Qui però gli ostacoli da superare sono diversi, perchè stando a quanto riportato da La Repubblica, la Roma non sarebbe ne disposta a lasciarlo partire in prestito, ne tantomento a fare sconti dalla valutazione stimata di circa 12 milioni di euro.