In casa Juve è tempo di pensare al mercato, anche alla luce della sfida di questa sera che non ha praticamente più nulla da chiederea Madama. Uno dei nodi da sciogliere è legato a chi prenderà l'eredità di Paulo Dybala, ormai prossimo a lasciare il quartier generale della Continassa. I nomi in circoalzione sono diversi e uno di quelli che è stato accostato in passato alla Vecchia Signora è quello del colombiano Luis Muriel. Sull'attaccante dell'Atalanta però, stando a quanto riportato da Leggo sarebbe forte anche l'interesse della Roma, in cerca di un degno compagno di reparto per Tammy Abrham.