Juve-Roma asse di mercato sempre molto caldo. Da una parte Edin Dzeko, obiettivo numero uno dei bianconeri da quando è arrivato Pirlo: il nuovo allenatore preferisce il bosniaco a Milik, si tratta con i giallorossi; dall'altra parte, in casa Juve, c'è Cristian Romero che interessa a Fonseca. Secondo Il Messaggero, il difensore rientrato dal prestito al Genoa potrebbe essere il giocatore ideale per continuare con la difesa a tre. Per questo, infatti, non interessa il profilo di Mattia De Sciglio, più adatto per una difesa a quattro.