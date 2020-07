Zaniolo-Roma, il binomio pare destinato a continuare. Nonostante gli screzi dell’ultimo periodo (litigio in campo, la tirata d’orecchi di Fonseca e l’incontro tra l’agente e l’ad Fienga), il club giallorosso ha tutta l’intenzione di trattenere il talento azzurro: come riporta Calciomercato.com, i capitolini stanno progettando un prolungamento contrattuale con consistente aumento d’ingaggio. Un segnale forte e chiaro, che però deve fare i conti con la difficile situazione finanziaria del club. Se dalle parti del Colosseo arrivasse un’offerta da 70 milioni di euro, di sicuro verrà presa in considerazione, con Juventus, Tottenham e Real Madrid grandi estimatrici di Zaniolo. Altrimenti, l’avventura con la Roma proseguirà senza inceppi.