La Juve continua a monitorare la pista che porta a Niccolò Zaniolo, ancora alle prese con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Soprattutto dopo che il nodo Dybala sembra essersi sciolto senza portare all'esito sperato, con l'argentino dunque che è ormai prossimo a lasciare i bianconeri. Per arrivare al talento della Roma però, bisognerà effettuare un grande sacrificio economico, perchè stando a quanto riportato dalla versione odierna del Corriere dello Sport, per arrivare al cartellino dell'ex Inter bisognerà prendere in considerazione una cifra vicina ai 60 milioni di euro.