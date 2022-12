Non si spengono le voci sull'interesse della Juve per il laterale della Roma Rick Karsdorp, separato in casa dopo il duro confronto avuto con Mourinho. Proprio per questo l'olandese si starebbe guardando attorno, ma dalla Capitale fanno sapere di non lasciarlo partire in prestito. Il prezzo stimato dai giallorossi è di circa 12 milioni di euro.