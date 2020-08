1









La Juve continua a lavorare sul mercato in entrata. Tante i profili studiati per sostituire Gonzalo Higuain, che andrà sicuramente via. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il primo nome in lista è sempre quello di Edin Dzeko. Per privarsi del bosniaco la Roma chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro, mentre il club bianconero vorrebbe chiudere intorno ai 10 milioni.