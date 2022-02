Nonostante il mercato abbia chiuso i battenti, in casa Juve sembra continuare ad essere il tema principale. Alla Continassa infatti non ci si ferma solo agli arrivi di Vlahovic e Zakaria ma si sta già guardando al futuro e soprattutto ai nuovi obiettivi da portare sotto la Mole per giugno. Uno di questi è certamente Niccolò Zaniolo, ancora alle prese del rinnovo di contratto con la Roma e nelle stesse condizioni di Paulo Dybala, elemento imprescindibile dal quale dipenderà il futuro di entrambi i giocatri. La volontà dei bianconeri è infatti quella di prolungare i rapporti con l'argentino, ma qualora questo non dovesse accadere ecco che si virerebbe sul talento giallorosso. Il club capitolino intanto prova a blindare l'ex Inter e per farlo, sarebbe disposta ad aumentargli l'ingaggio fino a 4,5 milioni a stagione.