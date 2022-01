La Roma all'assalto di Nahitan Nandez. Secondo Il Messaggero, Tiago Pinto è al lavoro per cercare un accordo con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, obiettivo anche della Juve che però è a un passo da Zakaria. Il direttore sportivo ha ricevuto il via libera di Josè Mourinho e intende muoversi subito per anticipare la concorrenza.