Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Roma sarebbe vicinissima all'acquisto di Boubacar Kamara. Il classe '99, in forza all'Olympique Marsiglia, piace anche alla Juve, ma i giallorossi sarebbero più avanti nella corsa al giocatore, in scadenza con il club francese. La Roma sarebbe già pronta a portarlo a Trigoria a gennaio, 'sacrificando' Veretout, nel mirino del Tottenham di Conte. Con l'arrivo di Oliveira, infatti, l'ex viola non sarebbe nemmeno certo della titolarità.