Clamoroso inserimento per Marash Kumbulla. Tra i sorpassi e i controsorpassi di Lazio, Inter e Juventus, a spuntarla potrebbe essere la Roma, infilatasi proprio nelle ultime ore. Come riporta Sky Sport, i giallorossi hanno trovato un accordo con il club di Setti per un prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione pari a 30 milioni di euro. Un investimento importante, spinto dalle complicazioni per riportare Smalling in Italia, con il Manchester United che fa resistenza. Adesso si aspetta il contatto tra Roma ed entourage del classe 2000 per definire l’intesa sul’ingaggio.