La Juventus, o meglio i suoi tifosi, continua a pensare al ritorno di Paul Pogba. Dopo la cessione in tripla cifra abbondante del 2016, la Juve osserva i difficili rapporti del centrocampista francese col Manchester United, e spera di poterlo riaccogliere in bianconero. Stasera Pogba è in campo a Danzica per disputare la finale di Europa League contro il Villarreal, e nel prepartita di Sky Sport ci si è interrogati sul fatto che lui possa davvero essere un obiettivo di mercato della Juve quest'estate: la risposta però è stata no.