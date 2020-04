2









L'asse tra Juve e Barcellona è sempre bollente. A gennaio lo scambio tra giovani promesse, e ora per la prossima estate potrebbero esserci altri affari in vista tra i due club. Il Barcellona è da tempo interessato a Matthjis De Ligt, difensore bianconero, che il Barca voleva portare in Catalogna già la scorsa estate, quando ancora militava nell'Ajax, prima dell'approdo alla Juve. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Barcellona è ancora interessato al giovane centrale, al punto da andare all'assalto nella prossima estate. La Juve però non ha intenzione di perdere il giocatore e di avallare la cessione.