In vista della sessione di calciomercato estiva, la Juventus lavora per rifare il trucco alle fasce. Diversi i nomi dei terzini accostati alla compagine bianconera, tra questi anche Bellanova che verrà riscattato dal Cagliari, versando nelle casse del Bordeaux un milione di euro. Riscatto che è anteprima della cessione definitiva: per l'esterno destro i sardi chiederanno una cifra vicina ai 15 milioni di euro, secondo il Corriere dello Sport.