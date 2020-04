Ci hanno provato a gennaio, ci riproveranno in estate. I discorsi tra Juventus e Chelsea per Emerson Palmieri sono ancora aperti, infatti è priorità per i bianconeri rinnovarsi sulle fasce, come è priorità per il terzino italiano ritagliarsi uno spazio maggiore in ottica dell’Europeo nel 2021.Secondo quanto riportato da Todofichajes, il Chelsea chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per rinunciare ad Emerson Palmieri, terzino sinistro stimato da Sarri che lo vorrebbe alla Juventus. Un giocatore molto utile e che potrebbe risolvere il problema terzini in casa Juve.