La Juventus è sulle tracce di Antonio Rudiger, individuato come il profilo ideale per rinforzare la propria difesa. E dall'Inghilterra spunta un'indiscrezione: secondo quanto riportato dal Daily Express, il difensore tedesco classe 1993, in scadenza con il Chelsea a fine stagione, chiede un bonus alla firma di quasi 30 milioni di euro. Il suo futuro, comunque, dipende anche dagli sviluppi a livello societario del club londinese, che potrebbe portare l'ex giocatore della Roma a valutare anche l'ipotesi di un rinnovo. La situazione resta in evoluzione.