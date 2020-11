Per accordarsi con un altro club David Alaba chiede 15 milioni d'ingaggio. Il difensore austriaco è nel mirino della Juventus che sta pensando di prenderlo a parametro zero se non dovesse rinnovare con il Bayern Monaco: il contratto di Alaba è in scadenza e il giocatore ha già respinto alcune proposte dal club. Paratici non ha ancora avviato una vera e propria trattativa e attende prima cosa succederà tra Alaba e il club, ma la richiesta è chiara.