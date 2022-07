Lafissa il prezzo di Nikola. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la richiesta del club viola per cedere il difensore serbo è di 15 milioni di euro, limite a partire dal quale valuterà eventuali offerte così da concedere al giocatore la possibilità di partire e compiere un salto in avanti nella sua carriera. Il classe 1997 piace molto sia all'che alla, con la Signora particolarmente attenta vista la probabile necessità di rimpiazzare Matthijs De Ligt e la contestuale difficoltà di affondare il colpo per Kalidou Koulibaly.