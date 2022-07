Dopo aver soffiato Bremer all'Inter, la Juventus è al lavoro per centrare altri due colpi di mercato. Il preferito di Allegri per l'attacco resta Morata: l'Atletico Madrid chiede 20 milioni di euro per lo spagnolo. Mentre la Gazzetta dello Sport racconta anche di un rinnovo fino al 2024 per lo spagnolo. E poi? A centrocampo per la Juve è pronto l'assalto all'argentino Leadro Paredes del PSG, mentre ha perso quota l'esterno sinistro Kostic dell'Eintracht Francoforte. E c'è sempre Zaniolo nel mirino.