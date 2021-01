La Juventus non vuole impegnarsi a gennaio in un colpo in attacco che preveda contratti lunghi e sforzi economici eccessivi. Il motivo, secondo Tuttosport, è legato alla scelta già fatta in vista della prossima stagione quando il club bianconero cercherà di avere la meglio sulla concorrenza per Arkadiusz Milik, che sarà trattato a parametro zero da Paratici già nelle prossime settimane.