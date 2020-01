Secondo quanto riporta Goal.com, Juventus e Barcellona sono pronte a chiudere lo scambio tra Matheus Pereira e Alejandro Marqués. Il primo, trequartista brasiliano della Juve che i bianconeri hanno lasciato in prestito al Digione, si trasferirà in Catalogna mentre l'attaccante spagnolo di origini venezuelane nato nel 2000 è pronto a compiere il percorso opposto arrivando in bianconero dove giocherà tra Under 23 e Primavera.