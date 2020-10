La Juventus non ha smesso di pensare a Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione, col quale in questa sessione di mercato è stato chiuso l'affare De Sciglio, piace alla dirigenza e aumenterebbe la qualità in mezzo al campo. Il classe '98 sarebbe l'ideale per il gioco di Pirlo, i bianconeri lo seguono da più di un anno e sono pronti a tentare l'assalto decisivo alla riapertura del mercato. A confermare la volontà della società è France Football. Occhio anche all'Arsenal, che già nell'ultima sessione di mercato è stato vicino ad Aouar.