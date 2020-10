Kylian Mbappè è un giocatore al centro di molte suggestioni di mercato, o forse di fantamercato. Il francese classe '98, Campione del Mondo due anni fa, sembra vicino al capolinea col Paris Saint-Germain e in Spagna si sono scatenati col toto-prossima destinazione. Mbappè viene accostato anche alla Juventus, ma ecco cos'ha detto a As il suo connazionale Robert Pires: "Se vedo Mbappè il prossimo anno a Madrid? Ovviamente. Sono francese, mi piace il PSG e vorrei che continuasse in Ligue 1, ma se vuole crescere in carriera deve firmare per il Real Madrid. Messi? Condannato a stare insieme al Barcellona".