Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, la questione futuro di Paulo Dybala. La stagione sta terminando e, contro la Lazio, nell'ultima gara in casa della stagione, la Joya saluterà per l'ultima volta il suo pubblico. Poi, potrà interamente concentrarsi sulla ricerca di un nuovo club. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in questo senso la priorità di Dybala rimarrebbe quella di lasciare l'Italia e fare un'esperienza all'estero.