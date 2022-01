Alvaro Morata in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi. Questa, secondo quanto riportato da TMW, la proposta che il Barcellona intende fare all'Atletico Madrid, con l'obiettivo di ingaggiare subito l'attaccante classe 1992 che dal canto suo tornerebbe volentieri in Spagna, anche perchè la Juve non sembra intenzionata a spendere i 25 milioni di euro necessari per il suo riscatto dai colchoneros. A Torino, intanto, prosegue la ricerca del suo sostituto, senza il quale il club bianconero non darà il via libera alla sua partenza.