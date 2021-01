Sergio Ramos potrebbe diventare un allettante parametro zero, che la Juventus sta seguendo da tempo. Stando a quanto riporta il Chiringuito, il capitano dei Blancos avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto. Dietro la presa di posizione ci sarebbe il Paris Saint-Germain, che avrebbe promesso allo spagnolo la possibilità di giocare con Leo Messi. Proprio così, i parigini hanno in mente di mettere in piedi una squadra stellare per la prossima stagione, e la chiave per convincere Ramos a vestire la maglia del Psg sarebbe portare la Pulce all’ombra della Torre Eiffel.