Un occhio puntato su Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan, l'altro su Wojciech Szczesny. La Juventus valuta la strategia da adottare per la porta e La Gazzetta dello Sport racconta i piani dei dirigenti bianconeri, che secondo il quotidiano sono pronti a fare una plusvalenza con il portiere polacco per partire all'assalto del portiere classe '99. La trattativa tra Donnarumma e il Milan per il rinnovo del contratto al momento è congelata e lo sarà fino a fine stagione, come annunciato da Maldini.