La Juve, dopo i forfait di Rabiot e Fagioli, ha raggiunto gli Usa con 29 giocatori. E tra questi c’è Andrea, rientrato in bianconero dal prestito al Bologna e pronto a giocarsi un posto nella squadra. Il terzino, che può giocare su entrambe le fasce, verrà testato da Allegri durante questi giorni di tournée, ma non mancano le richieste per lui: c'è Milan, ma anche Tottenham e Nottingham Forest si muovono. E la Juve? Giuntoli valuta Cambiaso almeno 20 milioni.