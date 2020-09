Una volta chiuso per il nuovo numero 9 (Suarez e Dzeko in pole), la Juventus potrà concentrarsi anche sugli altri reparti. In agenda c’è il possibile arrivo di un nuovo terzino e tra i tanti nomi sul taccuino di Fabio Paratici c’è anche quello dell’ex Inter Alex Telles, valutato 20 milioni di euro dal Porto che sta trovando diversi interlocutori in Premier League. Il Chelsea si è tolto dalla corsa con l’acquisto di Chilwell, mentre il Manchester United conserva un forte interesse per il brasiliano. È quanto riporta A Bola.