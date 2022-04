1









Fino a quando il futuro di Paul Pogba non sarà definito, il centrocampista francese sarà inevitabilmente avvicinato alla Juventus, sua ex squadra e ambiente a cui è sempre rimasto vicino. Ad aggiornare con le ultime, è calciomercato.com: " La Juventus, a cui il francese è stato più volte accostato, non ha fatto passi concreti per raccoglierlo. Fondamentale sarà anche capire l'idea di Erik ten Hag, prossimo allenatore dello United: se il suo progetto coinvolgerà anche Pogba, il club farà di tutto per accontentarlo. Altrimenti, l'idea di una nuova separazione è destinata a diventare sempre più concreta".