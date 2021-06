La Juventus continua a monitorare a distanza la situazione di Hakan Calhanoglu (avversario peraltro dell'Italia con la sua Turchia stasera nel match inaugurale degli Europei): il trequartista sta parlando con Maldini del suo rinnovo di contratto, in scadenza col Milan, ma ancora non ha preso una decisione. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, se il club rossonero acquistasse un suo sostituto, come fatto per il portiere (Maignan, che ha di fatto "ufficializzato" l'addio di Donnarumma) allora Calhanoglu non rinnoverà e andrà via a parametro zero.