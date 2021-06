Rischia di diventare la telenovela dell'estate, se non si dovesse risolvere prima dell'inizio dell'Europeo. Il futuro di Donnarumma sembra essere tutt'altro che tracciato, quello che è sicuro è che difficilmente vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. La prima pretendente, quindi, come si racconta da settimane, è la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il portiere della Nazionale non rappresenterebbe una priorità per Allegri che avrebbe piena fiducia in Szczesny. In questo modo, la Juve potrebbe risparmiare i soldi dell'emolumento da dare a Raiola, per reinvestire in altri settori di campo.