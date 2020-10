In casa Roma si respira un clima più disteso da quando è arrivato il nuovo presidente Dan Friedkin. I conti a bilancio sono assolutamente da sistemare (rosso da 240 milioni, maturato con la precedente gestione Pallotta), ma il mercato ha dato le giuste risposte per la stagione in corso. Il nodo da sciogliere resta quello del ruolo di direttore sportivo e tra i nomi circolati nella Capitale giallorossa è spuntato anche quello di Fabio Paratici, CFO della Juventus. Come riporta Il Tempo, attualmente non è una priorità della dirigenza, che sta valutando un profilo più internazionale.