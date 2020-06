Nicolò Zaniolo resta sempre un profilo graditissimo per la Juventus. Anche se, fino a questo momento, non ha ancora mossi passi concreti, al di là degli apprezzamenti in pubblico e della supervisione fisica di Paratici. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, ad oggi non esiste una vera trattativa con la Roma, che dal canto suo vuole garantire al talento azzurro un altro anno, sacrificando sul mercato altre pedine fuori dal progetto. Se così non fosse e il club giallorosso dovesse aprire ad una cessione insperata (oltre i 50 milioni di euro), la Juve sarebbe lì, pronta ad affondare il colpo.