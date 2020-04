La Juventus ha ancora nel mirino il centrocampista serbo della Lazio Milinkovic-Savic. Eppure, la trattativa sembra complicata, vista anche la posizione della Lazio, nelle parole a Juventus Divanum di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club biancoceleste: “Milinkovic è veramente un grande giocatore, ce lo teniamo. Non credo che si possa fare uno scambio con la Juventus, i nostri campioni ce li teniamo stretti. Oltre a un grande ds, abbiamo un presidente che ha saputo tenersi i propri gioielli. Per quanto riguarda i prezzi del prossimo mercato, saranno più bassi per tutti. Sentir parlare di 80-100 milioni, mi sembra stratosferico. La Lazio non me mette sul mercato nessuno; se ci saranno offerte clamorose, ne parleremo, ma noi non abbiamo esigenze di vendere".